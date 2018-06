Wiener Hafen: Personenschiffe erhöhen Umsatz

Der Wiener Hafen hat im Vorjahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn erzielt, verantwortlich dafür war auch der Boom bei Flusskreuzfahrten. Der Hafen ist auch als Betriebsstandort erweitert worden, so wird an Ort und Stelle etwa Popcorn produziert.

