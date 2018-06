Polizei fasste Opferstockdieb in Vorarlberg

Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Serien-Opferstockdieb festnehmen. Dem Tatverdächtigen werden 15 Opferstockeinbrüche in Vorarlberg zur Last gelegt. Noch am Sonntag hatte er zwei Taten begangen, ehe er der Polizei ins Netz ging.

