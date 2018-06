WM-Spektakel in Russland

In wenigen Stunden beginnt die WM in Russland. Wir blicken nach Russland, wo die letzten Vorbereitungen laufen und die Sicherheitsvorkehrungen enorm sind. Wie sehr ist Russland im WM-Fieber? Wir schalten zu unserer Korrespondentin Carola Schneider nach Moskau.

Unwetter in Österreich

Genau über jenen Regionen im Wechsel-Gebiet, die schon gestern von schweren Unwettern getroffen wurden, hat es bis zum Abend auch heute stark geregnet. Mittlerweile gibt es leichte Entspannung. Seit dem Abend spitzt sich die Situation aber in Pitten zu, einem Ort im Bezirk Neunkirchen, der zum Katastrophengebiet erklärt werden musste. In anderen Ortschaften kämpft man mit den Aufräumarbeiten. Wir informieren Sie über die aktuelle Lage in den Unwettergebieten.

ZIB24 mit Roman Rafreider, 23.47 Uhr, ORF eins

