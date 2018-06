Hochrangige Militärgespräche zwischen Nord- und Südkorea

Erstmals seit über zehn Jahren haben Nord- und Südkorea heute hochrangige Militärgespräche aufgenommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul begannen die Gespräche in der Früh auf der nordkoreanischen Seite des Friedensdorfs Panmunjom an der entmilitarisierten Zone.

Es wird erwartet, dass bei dem Treffen unter anderem über Möglichkeiten zur Lockerung militärischer Spannungen sowie der Herstellung einer Kommunikationsverbindung zwischen den Militärführungen der beiden Länder diskutiert wird. Südkoreas fünfköpfige Delegation wird von Generalmajor Kim Do Gyun geleitet, die ebenfalls fünfköpfige Delegation Nordkoreas von Generalleutnant An Ik San. Zuletzt trafen sich hochrangige Vertreter des Militärs beider Länder im Dezember 2007.

Pompeo: Noch viel Diskussionsbedarf

Unterdessen erörterten US-Außenminister Mike Pompeo und Südkoreas Präsident Moon Jae In die Ergebnisse des US-Nordkorea-Gipfels. Bei einem Treffen in Seoul habe Moon das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur als großen Erfolg bewertet.

„Es gibt zwar viele unterschiedliche Sichtweisen auf die Resultate des Gipfels, doch am wichtigsten ist, dass es der gesamten Welt - inklusive Amerikanern, Japanern und Chinesen - erlaubt hat, der Bedrohung eines Atomkriegs und Langstreckenraketen zu entkommen“, sagte Moon nach Angaben des Präsidentenamts.

Nach Pompeos Darstellung gibt es noch viel Diskussionsbedarf zwischen den USA und Nordkorea. Allerdings würden sich die Bemühungen Washingtons zur Denuklearisierung letztlich als erfolgreich herausstellen und zu Frieden auf der koreanischen Halbinsel führen.

USA: „Umfangreiche Abrüstung“ Nordkoreas bis 2020

Washington rechnet mit einer „umfangreichen Abrüstung“ Nordkoreas bis zum Jahr 2020. Die Denuklearisierung werde „ganz bestimmt“ bis zum Ende des Mandats von Trump erfolgen, sagte US-Verteidigungsminister Mike Pompeo tags zuvor in Seoul. „Wir sind hoffnungsvoll, dass wir das in zweieinhalb Jahren schaffen können.“

Kim hatte bei dem Gipfel in Singapur in die komplette atomare Abrüstung seines Landes eingewilligt. Nähere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden dabei zunächst nicht genannt. Die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, Kim mache die Denuklearisierung vom Ende der Feindschaft mit den USA abhängig.