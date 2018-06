Österreichs Herren lösen Handball-WM-Ticket

Mit einer starken zweiten Hälfte im Play-off gegen Weißrussland hat Österreichs Herren-Handball-Nationalteam gestern Abend doch noch das Ticket für die WM im Jänner 2019 in Deutschland und Dänemark gelöst. Die Truppe von Teamchef Patrekur Johannesson ging zwar mit einem Rückstand von drei Toren in die zweiten 30 Minuten des Rückspiels in Wien, setzte sich aber letztlich klar durch.

