Ewan McGregor spielt Hauptrolle in „Shining“-Fortsetzung

Der britische Schauspieler Ewan McGregor (47) übernimmt Medienberichten zufolge die Hauptrolle in der Fortsetzung des Horrofilms „Shining“. Das berichteten gestern die US-Brachenportale Variety und Hollywood Reporter. Der Film „Doctor Sleep“ basiert erneut auf einem Buch von Horrorautor Stephen King.

Regie führt den Berichten zufolge Mike Flanagan, der bereits das King-Buch „Das Spiel“ für Netflix verfilmte. In „Shining“ von Stanley Kubrick geht es um eine Familie, die den Winter über in einem leerstehenden Hotel lebt. Familienvater Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, verfällt im Laufe der Handlung dem Wahnsinn. Legendär ist die Szene, in der er mit einer Axt eine Badezimmertür zertrümmert.

Die Fortsetzung erzählt die Geschichte des damals kleinen Sohns Danny weiter, der übernatürliche Kräfte besitzt. Das Filmstudio Warner hatte sich bereits früh die Rechte an dem King-Roman gesichert und arbeitet ebenfalls an der „Shining“-Vorgeschichte „Overlook Hotel“.