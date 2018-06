Rassismusvorwürfe gegen Einstein

Neu veröffentlichte Reisetagebücher des berühmten Physikers Albert Einstein aus den 1920er Jahren legten seine rassistischen, fremden- und frauenfeindlichen Einstellungen offen. Das berichtete die BBC heute.

Einstein habe zwischen Oktober 1922 und März 1923 detailreich seine Erfahrungen auf Reisen nach Asien und in den Nahen Osten niedergeschrieben. Darin äußerte er negative, radikale Verallgemeinerungen, etwa, dass Chinesen „arbeitsame, dreckige und stumpfsinnige Menschen“ seien, und nannte es „bedauerlich, wenn diese Chinesen alle andere Rassen verdrängen“ sollten.

Chinesische Männer seien zudem „unfähig, sich selbst zu verteidigen“ gegen weibliche „unheilvolle Reize“.

„Sie leben in ätzendem Dreck“

Seine Ankunft im ägyptischen Port Said beschrieb Einstein folgendermaßen: „Levantiner in allen Farbtönen ... als ob sie von der Hölle ausgespuckt wären.“ Über Colombo, die heutige Hauptstadt Sri Lankas, schrieb er: „Sie leben in ätzendem Dreck und erheblichem Gestank auf dem Boden, sie machen wenig, sie brauchen wenig.“

Zum ersten Mal wurden Einsteins Tagebücher gesammelt in englischer Sprache vom Verlag Princeton University Press mit dem Titel „The Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine, and Spain, 1922-1923“ veröffentlicht. Einstein reiste von Spanien in den Nahen Osten und über Sri Lanka (damals Ceylon) nach China und Japan.

Auch für Engagement berühmt

1933 floh der jüdische Physiker vor den Nazis in die USA. Einstein wurde nicht nur wegen seiner genialen wissenschaftlichen Erkenntnisse berühmt, sondern auch aufgrund seines Engagements für Menschenrechte.

Später wurde Einstein Verfechter von Bürgerrechten in den USA. Unter anderem nannte er in einer Rede 1946 an der Lincoln University in Pennsylvania Rassismus „eine Krankheit von weißen Menschen“.