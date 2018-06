Missbrauch: Razzien in Kirchenarchiven in Chile

In Chile hat die Polizei in Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal Archive der katholischen Kirche durchsucht. Staatsanwalt Emiliano Arias bestätigte gestern zwei Razzien in Santiago und Rancagua. Er sprach von einem „Meilenstein“, da zivile Behörden bisher nicht gegen Kirchenvertreter vorgingen.

