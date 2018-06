Parlamentsadler für Restaurierung zerlegt

Die Demontagearbeiten im Parlamentsgebäude laufen auf vollen Touren, nun musste auch der Wappenadler weichen. Der 650 Kilogramm schwere Vogel wurde zerlegt und wird in einem Lager in Traiskirchen in Niederösterreich zwischengelagert und dort restauriert.

Mehr dazu in wien.ORF.at