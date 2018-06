Kompromiss in deutschem Asylstreit zeichnet sich ab

Das CDU-Präsidium hat sich im Streit mit der CSU über die Flüchtlingspolitik hinter die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gestellt.

Das Präsidium unterstütze Merkel in ihrem Bestreben, „im Umfeld des Europäischen Rates mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern Vereinbarungen zu treffen“, die eine Zurückweisung von dort bereits registrierten Flüchtlingen ermöglichen würden, teilte die Partei mit. Der deutsche Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will das auf nationaler Ebene entscheiden. Allerdings wies Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Kompromissangebot zurück. „Bei der Zuwanderung dürfen wir keine halbe Sachen mehr machen“, sagte Söder der dpa in Berlin.

Bundestagssitzung unterbrochen

Wegen des Unionsstreits wurde auch die Plenarsitzung des Bundestags unterbrochen. Die Abgeordneten von CDU und CSU kamen zu getrennten Sondersitzungen zusammen, wie es aus Fraktionskreisen hieß. Auch die SPD-Abgeordneten wollen sich zu Beratungen treffen.

Kurz-Vorstoß befeuerte Asylstreit

Mit einem neuen Vorstoß zur Migrationspolitik sucht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach Verbündeten in der EU. Für eine „Achse der Willigen“ hat er bereits die neue italienische Regierung und Seehofer gefunden.

Merkel zeigte sich skeptisch. Sie pocht auf eine gesamteuropäische Lösung. Der Vorstoß vertiefte auch den Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer, die um eine gemeinsame Linie ringen. Für Kritik sorgte indes der Begriff „Achse der Willigen“ mit Deutschland, Italien und Österreich - erinnert er doch stark an die „Achsenmächte“, die Zusammenarbeit von Hitler-Deutschland und dem faschistischen Italien.

Mehr dazu in Kurz mit Seehofer einig