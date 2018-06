Kurz und Hofer umreißen Pläne für EU-Ratsvorsitz

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) haben heute im Nationalrat die Pläne für den EU-Ratsvorsitz in der zweiten Jahreshälfte umrissen.

Das „große Ziel“ während des Ratsvorsitzes laute, dass Stabilität, Sicherheit und Wohlstand auch in Zukunft eine Selbstverständlichkeit in der EU seien. Kurz verwies auf das Vorsitzmotto „Ein Europa, das schützt“.

Schutz sei bei den Außengrenzen der Union wichtig, daher werde man einen „klaren Fokus“ auf den Außengrenzschutz der Union legen. Es sei für die innere Sicherheit notwendig zu wissen, „wer zuwandern darf oder nicht“, und wichtig, „dass die Regierungen entscheiden, wer nach Europa kommt, und nicht die Schlepper“, so der Bundeskanzler.

Kurz: „Müssen alles tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben“

Schutz sei aber auch hinsichtlich der Absicherung des Wohlstandes innerhalb der EU ein wichtiges Thema, so der ÖVP-Chef. „Wir müssen alles tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte er. Es gehe um den Ausbau der digitalen Infrastruktur, der Vollendung des Binnenmarktes und der Beendigung von „Steuerungerechtigkeiten“ etwa bei der Besteuerung von „Internetgiganten“.

Außerdem gehe es darum, Forschung und Entwicklung zu intensivieren. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Europäische Union weiterhin der Ort ist, wo Entwicklungen stattfinden.“

Als dritten Punkt nannte Kurz den „Fokus auf die Nachbarschaft“: Nur wenn in der Nachbarschaft Stabilität und Sicherheit bestehe, sei diese auch in der EU möglich. FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl werde einen Schwerpunkt darauf legen, die Westbalkan-Staaten näher an die EU heranzuführen. „Es ist unsere Aufgabe, diese Region bestmöglich bei der Annäherung an die EU zu unterstützen“, so Kurz.

Hofer: „Brexit“ kein Austritt aus Europa

Hofer, der den bei der Fußball-WM in Russland weilenden Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) vertrat, nannte vor allem den „Brexit“ und die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen als große Herausforderungen. Der „Brexit“ sei „kein Austritt aus Europa“, sagte er. Nicht alle in Großbritannien seien glücklich mit dieser Entscheidung.

Zum Finanzrahmen merkte Hofer an, man dürfe „bei allen Begehrlichkeiten“ nicht vergessen, dass man auch hier „nach den Maßstäben der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmäßigkeit“ arbeiten müsse.

Kritik der Opposition

Die Opposition warnte Kurz davor, Europa zu spalten. Einhellig kritisierten SPÖ-Klubchef Christian Kern, NEOS-Chef Matthias Strolz und der Klubobmann der Liste Pilz, Bruno Rossmann, auch dessen angekündigte „Achse der Willigen“ in der Migrationspolitik. Kern sieht Europa an einem „Wendepunkt“ und sowohl von innen als auch von außen herausgefordert - etwa durch die expansionistische Politik Chinas und den mangelnden Respekt des US-Präsidenten Donald Trump. „Es gibt nur eine einzige Antwort, die wir ‚America First‘ gegenüberzustellen haben, und die lautet ‚Europe United‘“, sagte Kern.

Strolz beklagte, dass Europa mit den USA vorerst seinen wichtigsten Verbündeten verloren habe und gleichzeitig von Russland und China bedroht werde. Auch er appellierte an Kurz, sich innerhalb Europas andere Allianzpartner zu suchen. „Diese Achse von Salvini bis Seehofer, mit der kann man Wahlen gewinnen, aber mit der kann man Europa keine Seele geben“, sagte Strolz. Rossmann vermisst im Programm der Regierung für die EU-Präsidentschaft den Kampf gegen Steuerbetrug und für den Klimaschutz. Stattdessen spiele Kurz auf der nationalistischen Klaviatur.

Faßmann: Europa mit Forschung schützen

ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann will unterdessen dem neuen EU-Forschungsprogramm während Österreichs EU-Präsidentschaft „zum Erfolg zu verhelfen“. Für ihn hat Österreichs Motto „Ein Europa, das schützt“ „nicht nur eine Sicherheits-, sondern auch eine Wohlstandskomponente“ - weshalb er am Donnerstag für mehr Geld für Forschung, die „Lok des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts“, eintrat.

Auch wenn die Bundesregierung für den nächsten EU-Finanzrahmen Budgetdisziplin einmahnt, machte Faßmann klar, dass er „aufseiten der Forschung steht“ und den Kommissionsvorschlag für das nächste EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“ unterstützt. Dieser sieht eine Erhöhung von 77 Mrd. Euro für das derzeit laufende Programm auf 100 Mrd. Euro für das ebenfalls siebenjährige Nachfolgeprogramm vor.