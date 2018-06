Doch kein 126-Meter-Haus in Wiens Althan Quartier

Das Althan Quartier um den Franz-Josefs-Bahnhof in Wien nimmt konkrete Formen an. Heute wurden die finalen Visualisierungen präsentiert. Der höchste Gebäudeteil wird 58 Meter - die mögliche Bauhöhe von 126 Metern wurde also nicht erreicht.

