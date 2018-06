In der steifen Oberlippe liegt die Kraft

Je länger die beiden im Amt sind, desto ähnlicher werden sie einander - nicht nur in der Haartracht. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und der deutsche Fußballtrainer Joachim Löw sind beinahe Zwillinge einer neuen deutschen Führungskultur. Öffentliche Aufregung prallt an ihnen ab, ihren Weg gehen sie in stiller Unaufgeregtheit - und auf überschießende Emotionen reagieren sie mit steifer Oberlippe. Jetzt, zur WM in Russland, steht das Führungsverhalten der beiden erneut im Mittelpunkt. Beide haben Stress - die eine mit dem bayrischen „Partner“, der andere mit der inneren Spannkraft seiner Truppe.

