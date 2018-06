Asylstreit in Union eskaliert: Seehofer droht Merkel

Im Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik stehen die Zeichen auf Eskalation. Innenminister Horst Seehofer (CSU) drohte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute mit einem Alleingang: Sollte es keine Einigung geben, wolle er notfalls per Ministerentscheid handeln und dazu am Montag den Auftrag des CSU-Vorstands einholen.

Das machte Seehofer nach Informationen der dpa heute in einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin deutlich.

Im Kern streiten CSU und CDU seit Tagen darüber, ob auch Asylwerber ohne Papiere sowie bereits abgeschobene Bewerber wie von der CSU gefordert nicht mehr über die deutsche Grenze gelangen dürfen. Bei der Zurückweisung von bereits in anderen europäischen Ländern registrierten Flüchtlingen hatte das CDU-Präsidium zuvor Kompromissbereitschaft signalisiert.

Allerdings wies Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Kompromissangebot zurück. „Bei der Zuwanderung dürfen wir keine halben Sachen mehr machen“, sagte Söder in Berlin.

Bundestagssitzung unterbrochen

Merkel warb indes vor den CDU-Bundestagsabgeordneten um Unterstützung für ihren Kurs in der Asylpolitik. Nach dpa-Informationen von Teilnehmern der Sondersitzung bat sie um Vertrauen bis zum EU-Gipfel am 28. und 29. Juni in Brüssel. Bis dahin will Merkel tiefgreifende Fortschritte für eine gemeinsame Asylregelung in der EU erreichen.

Wegen des Unionsstreits wurde auch die Plenarsitzung des Bundestags unterbrochen. Die Abgeordneten von CDU und CSU kamen zu getrennten Sondersitzungen zusammen, wie es aus Fraktionskreisen hieß. Auch die SPD-Abgeordneten wollen sich zu Beratungen treffen.

Kurz-Vorstoß befeuerte Asylstreit

Mit einem neuen Vorstoß zur Migrationspolitik sucht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach Verbündeten in der EU. Für eine „Achse der Willigen“ hat er bereits die neue italienische Regierung und Seehofer gefunden.

Merkel zeigte sich skeptisch. Sie pocht auf eine gesamteuropäische Lösung. Der Vorstoß vertiefte auch den Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer, die um eine gemeinsame Linie ringen. Für Kritik sorgte indes der Begriff „Achse der Willigen“ mit Deutschland, Italien und Österreich - erinnert er doch stark an die „Achsenmächte“, die Zusammenarbeit von Hitler-Deutschland und dem faschistischen Italien.

Mehr dazu in Kurz mit Seehofer einig