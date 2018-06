Gegen Gesetze verstoßen?

Der US-Bundesstaat New York hat Präsident Donald Trump wegen mutmaßlich illegaler Verwendung von Geldern aus seiner Familienstiftung geklagt. Die am Donnerstag veröffentlichte Klage richtet sich auch gegen seine beiden ältesten Söhne Donald junior und Eric sowie seine Tochter Ivanka. Die Trump-Familie soll gegen die für gemeinnützige Stiftungen geltenden Gesetze verstoßen haben. Trump reagierte in gewohnter Manier.

