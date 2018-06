Erster Eklat bei Weltmeisterschaft

Der erste Tag der Fußball-WM in Russland hat am Donnerstag gleich den ersten Aufreger gebracht. Der britische Popstar Robbie Williams schickte bei der Eröffnungsfeier im Moskauer Luschniki-Stadion eine beleidigende Botschaft in die Welt. In den Sozialen Netzwerken wurde diskutiert, ob mit dem gezeigten Mittelfinger die WM-Gastgeber gemeint sind oder Kritiker aus der Heimat.

