BKA-Migrationsexperte sieht „sensible“ Lage in Türkei

Ansicht von Gerald Tatzgern, Leiter des Büros Menschenhandel und Schlepperei im Bundeskriminalamt (BK), ist die Situation auf dem Balkan zwar „unter Kontrolle“, angesichts des Potenzials für neue Fluchtbewegungen aus der Türkei aber „sehr bedrohlich“ und „sehr sensibel“. Die Lage sei „Spitz auf Knopf“, sagte Tatzgern heute im Ö1-Morgenjournal.

Situation in Türkei schlechter

Er wolle zwar nicht „überdramatisieren“, aber das Potenzial für eine neue Krise sei da, so der Experte des Bundeskriminalamts unter Verweis auf Millionen von Flüchtlingen in der Türkei, deren Situation dort schlechter werde. Man müsse „sehr behutsam sein“, damit sich eine Situation wie 2015 und 2016 nicht wiederhole, so Tatzgern.

Die Zahlen in der Balkan-Region - inklusive Griechenland - seien derzeit aber „nicht so enorm hoch“. Tatzgern sprach von 50.000 bis 60.000 Asylsuchenden. Die Länder entlang der Balkan-Route müssten aber gestärkt werden.

Zurückhaltend zu Plänen für Asylzentren

Zum österreichisch-dänischen Vorhaben, Asylzentren außerhalb der EU zu errichten, zeigte er sich zurückhaltend. Für den Fall, dass solche Zentren errichtet werden, müsste man dort jedenfalls „für Sicherheit sorgen“, sagte er.

Bisher ist über die Initiative, über die Österreich derzeit nach eigenen Aussagen mit einigen kleineren EU-Ländern verhandelt, wenig bekannt. Man wolle keine Details preisgeben, um die Durchführung und Umsetzung des Plans nicht zu gefährden, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag im ORF-„Report“.

Die dänische Regierung hatte mitgeteilt, die Zentren für abgewiesene Asylwerber an einem „nicht sonderlich attraktiven“ Ort außerhalb der EU errichten zu wollen. Im Gespräch waren Albanien und das Kosovo. Wie die „Presse“ (Freitag-Ausgabe) berichtete, wird auch mit Serbien und Mazedonien verhandelt.

Kickl will Unterstützung auf Westbalkan

„In Anbetracht der besorgniserregenden Entwicklungen am Westbalkan hat die Kontrolle der dortigen Migrationsrouten weiterhin hohe Priorität. Unser gemeinsames Ziel muss ein wirksamer Grenzschutz sein“, sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gestern zu Beginn der „Forum Salzburg“-Ministerkonferenz in Bukarest. Er werde daher den Partnern auf dem Westbalkan „Unterstützung bei der Stärkung der Polizeikooperation zusagen“.