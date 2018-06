„Jerry Springer Show“ nach 27 Jahren vor Aus

Die als Symbol des Trash-TV bekannt gewordene US-Talkshow „The Jerry Springer Show“ steht nach fast drei Jahrzehnten vor dem Aus. Der Sender CW erklärte gestern (Ortszeit), es seien keine neuen Folgen geplant. Stattdessen sollten künftig alte Folgen wiederholt werden.

Die Talkshow läuft seit 27 Jahren im US-Fernsehen und hat auch zahlreiche deutschsprachige Ableger inspiriert. In den Folgen geht es hauptsächlich um Familien- und Ehestreit, Untreue und Beleidigungen. Dabei werden die Konflikte von Talkmaster Springer stets sorgfältig angeheizt, bis die Kontrahenten nach vielen Flüchen und Vulgaritäten körperlich aufeinander losgehen.

Quotenhit in 90ern

Die Show erreichte in den USA Ende der 90er Jahre Rekordeinschaltquoten und hatte zeitweise mehr Zuschauer als die legendäre Talkshow „Oprah“ von Oprah Winfrey. Einige Episoden wurden Kult, etwa eine Folge, in der Prostituierte ihren Zuhältern eine Schlägerei lieferten.

Die Sendung ist ein Teil der englischsprachigen Populärkultur und wurde mit dem Musical „Jerry Springer: The Opera“ geehrt, das unter anderem in London erfolgreich lief. Seit Beginn dieses Jahrzehnts wurde es ruhiger um die Show. Sie lief aber nach wie vor nahezu in den gesamten USA im Fernsehen.