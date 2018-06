„Mehrere Fouls“ von ÖVP und FPÖ

Die Wogen über die Donnerstagabend überraschend eingebrachten ÖVP-FPÖ-Pläne zur Arbeitszeitflexibilisierung, die auch die Möglichkeit eines Zwölfstundenarbeitstags vorsehen, gehen weiterhin hoch. Die SPÖ sprach am Freitag von „erschreckenden Ereignissen“ im Parlament - das Gesetz werde zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern „durchgepeitscht“. Dazu hätten ÖVP und FPÖ „gleich mehrere Fouls“ begangen. In Konsequenz dessen kündigte die SPÖ „Notwehrmaßnahmen“ an - der ÖGB prüft alle Möglichkeiten von Kampfmaßnahmen.

