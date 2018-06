„Game of Thrones“ in Berlin

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sucht im Asylstreit mit dem deutschen Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, der sich im bayrischen Wahlkampf befindet, Unterstützung. In einem Brief wandte sich die CDU-Spitze am Freitag an die Parteibasis und warnte vor dem von Seehofer in einem Ultimatum bis Montag angekündigten Alleingang, Flüchtende zurückzuschicken. Regierungspartner SPD unterstützt die Position Merkels. SPD-Chefin Andrea Nahles stärkte am Freitag Merkel den Rücken. Vizekanzler SPD-Vize Olaf Scholz fühlt sich beim CDU-CSU-Streit indes an „Game of Thrones“ erinnert.

