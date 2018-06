Austria und Wacker eröffnen Zwölferbundesliga

42 Tage vor dem Saisonstart hat die tipico-Bundesliga heute den Spielplan für den Grunddurchgang in der neuen Zwölferliga veröffentlicht. Eröffnet wird der Kampf um den Meisterteller am Freitag, 27. Juli, in der Generali Arena mit dem Duell zwischen Austria Wien und Aufsteiger Wacker Innsbruck.

Meister Salzburg bekommt es zwei Tage darauf mit dem LASK zu tun. Die Fans in der Steiermark dürfen sich indes gleich zum Auftakt über ein Derby freuen.

Mehr dazu in sport.ORF.at