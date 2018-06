D: Satireaccount verkündet auf Twitter Aus für Union

Ein Redakteur des deutschen Satiremagazins „Titanic“ hat heute in einem Fake-Account mit der Optik des Hessischen Rundfunks (HR) die Aufkündigung der Union zwischen CSU und CDU verkündet und damit inmitten des heftigen deutschen Asylstreits zwischen den Schwesterparteien für Aufuhr gesorgt.

Mehrfach übernommen

Mehrere Nachrichtenagenturen und Medien übernahmen die von Redakteur Moritz Hürtgen erfundene Nachricht mit Berufung auf den angeblichen HR-Account und revidierten das erst einige Minuten später.

+++ Breaking – Politbombe platzt in Hessen +++ Seehofer kündigt laut interner Bouffier-Mail Unionsbündnis mit CDU auf +++ Merkel informiert, PK gegen 15 Uhr +++ Details folgen! pic.twitter.com/X26nPKpOjv — Moritz Hürtgen / hr Tagesgeschehen (@hrtgn) 15. Juni 2018

Hürtgen hatte unter dem Account mit dem Namen „hr Tagesgeschehen" gepostet, dass CSU-Innenminister Horst Seehofer in einer internen E-Mail an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) die Aufkündigung des Bündnisses angekündigt habe. "... müssen uns jetzt darauf vorbereiten, bei der nächsten Bundestagswahl mit einer neuen Bayern-CDU anzutreten“, so ein „Auszug“ aus der fiktiven Mail. Der gefälschte Account hatte auch eine Pressekonferenz angekündigt.

CSU: „Quatsch“

Der „Spiegel“ wies schließlich auf Twitter darauf hin, dass es sich bei dem Account um Hürtgen handelt - da war es aber vielerorts schon zu spät. Ein offizielles Statement gab es aus der CSU-Landesgruppe im Bundestag gegenüber Reuters. Laut dieser war der Tweet „Quatsch“.

Man wolle die „Fraktionsgemeinschaft und die Koalition erhalten“, hieß es weiter. Zudem könne Seehofer das Bündnis nicht im Alleingang aufkündigen. Auch Hürtgen meldete sich nach Auflösung der Aufregung zu Wort: Er empfahl „allen politikinteressierten Bürgern eine Titanic-Goldmitgliedschaft“.