Eine Hommage fürs Kino

Wim Wenders glaubt an Gott - und er glaubt an Papst Franziskus. Beides weiß der Vatikan, und es kommt nicht von ungefähr, dass man gerade ihn gefragt hat, ob er nicht ein Kinoporträt über den Pontifex Maximus drehen will. Wenders wollte, und er macht im Gespräch auch gar keinen Hehl daraus, dass sein intimes Porträt vor allem ein Sprachrohr für den Papst sein sollte - und keine kritische Auseinandersetzung. Der Film ist dennoch ein faszinierendes Dokument geworden.

