Hass im Netz: „Stranger Things“-Star löschte Twitter-Account

Die aus der Netflix-Serie „Stranger Things“ bekannte Schauspielerin Millie Bobby Brown hat nach heftigem Mobbing ihren Twitter-Account gelöscht.

Die erst 14-jährige Darstellerin von Eleven wurde Opfer eines „Trends“, bei der ihr unter dem Hashtag „#TakeDownMillieBobbieBrown“ gefälschte homophobe, islamophobe, behindertenfeindliche und rassistische Aussagen in den Mund gelegt werden.

Gefakte Geschichte startete Kampagne

Gestartet war die Hetzkampagne bereits im Herbst des vergangenen Jahres mit einer falschen, über Twitter verbreiteten Geschichte. In dieser war behauptet worden, Brown habe einem Fan ihr Kopftuch heruntergerissen und sei darauf herumgetrampelt. Der „Witz“ des an diese Geschichte anknüpfenden Tweets sollte wohl die „Ironie“ sein, die sozial und politisch engagierte Brown mittels fiktiver Storys in einem absurd schlechten Licht dastehen zu lassen.

Die Schauspielerin, die 2016 mit der ersten Staffel von „Stranger Things“ einen Senkrechtstart hingelegt hatte, engagiert sich u. a. gegen „Hate-Speech“, Cybermobbing und für LBGT-Rechte. Im vergangenen Jahr landete sie auf der „Times“-Liste der 100 einflussreichsten Personen für das Jahr 2018.

Verweis auf niedriges Alter

Für besonderen Ärger in dem Fall sorgt, dass Brown erst 14 ist. Dass Stars der Druck durch Hassnachrichten im Netz zu viel wird, ist längst keine Einzelerscheinung mehr. Vor Kurzem hatte „Star Wars“-Darstellerin Kelly Marie Tran nach heftigen Anfeindungen - vor allem von vermeintlichen Fans - alle Bilder auf ihrem Instagram-Account gelöscht. Auch die „Star Wars“-Darstellerin Daisy Ridley zog sich aus Sozialen Netzwerken zurück.