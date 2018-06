Rechnungshof kritisiert Kartenvergabe der Staatsoper

Der Rechnungshof kritisiert, dass die Staatsoper in Wien einen Teil der Eintrittskarten an Kartenbüros und Vereine abgibt. Diese verkaufen dann die Karten teils deutlich teurer weiter. Die Oper will nun die Verträge mit den Kartenbüros präzisieren.

Mehr dazu in wien.ORF.at