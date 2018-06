„Brexit“: London will Sicherheitspartnerschaft mit EU

Die britische Regierung strebt nach dem EU-Ausstieg einen Schulterschluss mit Brüssel in der Verteidigungs- und Außenpolitik an. „Es sollte die engstmögliche Kooperationsvereinbarung sein, die sich denken lässt“, sagte der Kabinettschef von Premierministerin Theresa May, David Lidington, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitag-Ausgabe).

Pfeiler für äußere Sicherheit

In den Verträgen über die künftigen Beziehungen zur EU müsse es einen Pfeiler für die äußere Sicherheit geben. „Die Rahmenregeln für militärische und Sicherheitszusammenarbeit sollten verknüpft werden mit formalisierten Vereinbarungen über eine außenpolitische Zusammenarbeit.“ Lidington schlug vor, dass der britische Außenminister vierteljährlich an den Sitzungen des EU-Außenministerrats teilnehmen könnte.

EU-Politiker sind gegenüber der Idee einer engen sicherheitspolitischen Kooperation aufgeschlossen, da die britische Armee neben der französischen zu den schlagkräftigsten auf dem Kontinent gehört. Die Expertise und das engmaschige Netz an Auslandsaufklärung will man nicht verlieren.

Späterer „Brexit“ nicht ausgeschlossen

Wegen der stockenden „Brexit“-Verhandlungen wird in Brüssel einem Zeitungsbericht zufolge nicht mehr ausgeschlossen, dass sich der britische EU-Austritt um einige Monate verzögern könnte. Die britische Regierung müsse möglicherweise eine Verlängerung der Verhandlungen beantragen, sagten EU-Diplomaten dem deutschen „Handelsblatt“.

Laut Artikel 50 des EU-Vertrags müssten die EU-Staats- und -Regierungschefs einer Verlängerung einstimmig zustimmen. Da niemand einen ungeordneten „Brexit“ wünsche, werde das wahrscheinlich auch geschehen, hieß es laut Zeitung in Brüssel. Großbritannien tritt geplanterweise Ende März 2019 aus der EU aus.