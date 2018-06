EU-Roaming: Österreicher wissen am zweitbesten Bescheid

Die Österreicher sind in der EU am zweitbesten über die vor einem Jahr erfolgte Abschaffung der Roaminggebühren informiert. Das geht aus einer Eurobarometer-Umfrage hervor. Besser kennen sich in der EU nur Handynutzer aus Luxemburg aus, am schlechtesten informiert ist man der Umfrage zufolge in Rumänien.

