Wiener nach angeblichem Mordauftrag wieder in U-Haft

Ein 68-jähriger Wiener, der die Ermordung seiner Ex-Frau in Auftrag gegeben haben soll, befindet sich wieder in U-Haft, so das Landesgericht heute. Der Prozess gegen ihn hatte im April ohne Urteil geendet, wegen Irrtums der Geschworenen.

Mehr dazu in wien.ORF.at