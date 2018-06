US-Industrie mit stärkstem Produktionsminus seit 2014

Die US-Industrie hat ihre Produktion im Mai so stark gedrosselt wie seit über vier Jahren nicht mehr. Sie stellte 0,7 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Fed heute mitteilte.

Besonders die Hersteller von Autos und Fahrzeugteilen sowie von Metallen und Textilien traten auf die Produktionsbremse. Die gesamte Produktion - die neben der Industrie auch Versorger und Bergbau berücksichtigt - sank im Mai überraschend um 0,1 Prozent. Hier hatten Ökonomen einen Anstieg von 0,2 Prozent erwartet.

Ingesamt ist die US-Wirtschaft derzeit gut in Form. Der Internationale Währungsfonds hob kürzlich seine Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 um jeweils 0,2 Punkte an - auf 2,9 Prozent und 2,7 Prozent. Die Fed dürfte wegen der guten Konjunktur und steigender Inflation in diesem Jahr voraussichtlich noch zweimal ihren Leitzins erhöhen.