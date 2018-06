Menschenrechte: Trump will keinen Druck auf Kim ausüben

US-Präsident Donald Trump will den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un beim Thema Menschenrechte nicht in die Pflicht nehmen. Er übe auf Kim keinen Druck in der Sache aus, weil er keinen Atomkrieg wolle, sagte Trump heute.

Nach eigener Darstellung hat Trump einen guten Draht zu Kim. Es gebe eine „großartige Chemie“ zwischen ihnen beiden. Er könne Kim nun anrufen, das sei eine „sehr wichtige Sache“, sagte Trump im Gespräch mit Reportern vor dem Weißen Haus. Auch er selbst habe Kim eine „sehr direkte“ Telefonnummer gegeben: „Er kann mich jetzt anrufen, wenn er irgendeine Schwierigkeit hat.“

Atomfrage „gelöst“

Trump selbst will Kim offenbar schon bald wieder kontaktieren. Gefragt, was er am US-Vatertag am Sonntag mache, sagte Trump, er werde sicherlich Kim anrufen. Trump und Kim hatten sich am Dienstag in Singapur zu einem historischen Gipfel getroffen.

Sein Vorgänger Barack Obama habe ihm gesagt, dass das nordkoreanische Atomprogramm „das gefährlichste Problem“ für die Vereinigten Staaten sei, so Trump weiter. „Ich habe das Problem gelöst“, sagte der US-Präsident. „Dieses Problem ist großteils gelöst.“ Die Vereinbarung von Singapur nannte Trump „sehr gut“ und „unglaublich“.