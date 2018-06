Tennis: Federer greift nach Nummer eins

Roger Federer kann morgen beim Rasenturnier in Stuttgart den erneuten Sprung an die Spitze der Weltrangliste schaffen. Der Schweizer setzte sich am Freitag gegen den Argentinier Guido Pella mit 6:4 6:4 durch und zog ins Halbfinale ein.

