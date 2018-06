Fußball-WM: Last-Minute-Tor rettet Uruguay

Uruguay ist heute mit einem hart erkämpften Last-Minute-Sieg in die Fußball-WM in Russland gestartet. Die Auswahl von Teamchef Oscar Tabarez setzte sich in der Gruppe A dank eines Last-Minute-Treffers von Jose Gimenez knapp gegen Ägypten durch. Die Nordafrikaner boten der „Celeste“ lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe, mussten allerdings auf Topstar Mohammed Salah verzichten. Vor allem vor dem Tor wurde die Kaltschnäuzigkeit des Liverpool-Vollstreckers schmerzlich vermisst. Aber auch die Topstars Edinson Cavani und Luis Suarez blieben auf der Gegenseite glücklos.

Mehr dazu in sport.ORF.at