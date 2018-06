Hochstraße Inzersdorf fünf Monate früher fertig

Fünf Monate früher als geplant steht der Neubau der Hochstraße Inzersdorf in Wien vor dem Abschluss. Am 21. Juni wird sie für den Verkehr freigegeben. Acht Jahre lang wurde an dem vier Kilometer langen Tangentenabschnitt gebaut.

