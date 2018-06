1.000 Tonnen Pflanzen aus Alter Donau entfernt

1.000 Tonnen Wasserpflanzen haben Mähboote in den vergangenen zehn Tagen aus der Alten Donau in Wien entfernt. Schon am Dienstag soll es laut Stadt wieder möglich sein, im gesamten Gewässer zu segeln und zu schwimmen.

