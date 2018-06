Conte und Macron für Asylzentren in Herkunftsländern

Im Streit über die europäische Flüchtlingspolitik haben sich Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für die Bearbeitung von Asylanträgen in den Herkunftsländern ausgesprochen. „Wir sollten europäische Zentren in den Herkunftsländern schaffen“, sagte Conte heute nach einem Arbeitsessen mit Macron in Paris.

Macron sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Conte, er unterstützte die Idee von „Zweigstellen unserer Asylbehörden, um diese Frage auf der anderen Seite“ des Mittelmeers zu lösen. Macron forderte zugleich eine größere Solidarität mit Italien in der Flüchtlingskrise und rief zu „tiefgreifenden Reformen“ der europäischen Asylpolitik, der Dublin-Verordnung, auf.

Kritik an „Achse der Willigen“

Macron äußerte sich kritisch zum Begriff einer „Achse der Willigen“, die Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für den Kampf gegen illegale Migration gefordert hatte. „Sie sprechen von einer Achse. Ich hüte mich vor solchen Formeln, die uns in der Geschichte niemals Glück gebracht haben“, sagte er auf die Frage eines Journalisten.

Kurz hatte dabei vor allem auf die Zusammenarbeit mit Berlin und der neuen populistischen Regierung in Rom verwiesen und den deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) als wichtigen Partner bezeichnet. Der gemeinsame Auftritt von Kurz und Seehofer am Mittwoch hatte den Druck auf die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im deutschen Asylstreit erhöht.

Rom will Vorschlag vorlegen

Macron sagte nun auf die Frage nach einer möglichen Achse zwischen dem rechtspopulistischen italienischen Innenminister Matteo Salvini, Kurz und Seehofer, dass Vereinbarungen zwischen Staaten auf Ebene der Staats- und Regierungschefs getroffen würden.

Die neue italienische Regierung will in der zweiten Jahreshälfte einen Vorschlag zur Reform der EU-Asylpolitik vorlegen. „Wir bereiten unseren eigenen Entwurf vor“, sagte Conte. Dieser werde während der österreichischen Ratspräsidentschaft vorgestellt, die im kommenden Monat beginnt.

Paris hofft sich auf Einigung bei Ministerrat

Frankreich erhofft sich vom deutsch-französischen Ministerrat am Dienstag und vom EU-Gipfel Ende Juni „ein Maximum an Einigungen“ in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Paris hoffe vor allem auf Einigungen bei der Harmonisierung des Asylrechts, dem Schutz der Grenzen und Maßnahmen in den Herkunfts- und Transitländern von Flüchtlingen, teilte der Elysee-Palast heute mit.