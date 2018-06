Iran schlägt Marokko bei WM durch Eigentor

Das dritte Spiel der Fußball-WM in Russland hat gestern Nachmittag einen späten Sieger gebracht. In St. Petersburg schlug der Iran in Gruppe B Marokko mit 1:0 durch ein Eigentor der Nordafrikaner in der Nachspielzeit. Der Iran hat damit in der Gruppe mit Spanien und Europameister Portugal mit seinem zweiten WM-Sieg der Geschichte seine vagen Aufstiegschancen gewahrt. Dabei begann Marokko das Spiel mit viel Schwung und Vorwärtsdrang, vergab jedoch ebenso wie der Iran im Laufe der Partie gute Tormöglichkeiten.

