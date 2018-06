Pariser Nachtclub verweigert Folk-Ikone Baez den Zutritt

Die US-Folk-Sängerin Joan Baez ist in Paris an der Tür eines Nachtclubs abgewiesen worden. Ihr sei nach ihrem Konzert am Donnerstagabend der Eintritt in den noblen Pachamama-Club verwehrt worden, schrieb die 77-Jährige im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Wegen meiner Schuhe“, fügte sie zusammen mit einem Bild ihrer Füße hinzu. „Dabei habe ich ausnahmsweise einmal Schuhe getragen!“

Devinez quoi ? J"étais seul avec #JoanBaez qui voulait aller danser ce soir après son 8ème Olympia. Nous étions devant le #Pachamama à Bastille qui nous a refusé l'entrée à cause des chaussures de Joan jugées trop légères d'après les 2 physionomistes : incroyable mais vrai !!! pic.twitter.com/TPMTLcTr90 — Yazid Manou (@Yazidmanou) 14. Juni 2018

Baez war eine Vorreiterin der Antikriegsbewegung in den 60er Jahren und ist in Frankreich, wo sie regelmäßig auftritt, nach wie vor sehr populär. Derzeit absolviert sie eine Konzertreihe in der Olympia Music Hall.

Der Pachamama-Club entschuldigte sich umgehend bei Baez. Der Türsteher habe nicht mit dem Besuch „dieser großartigen Künstlerin“ gerechnet, weil dieser nicht angekündigt gewesen sei. Der Club bat Baez, bei ihrem nächsten Besuch in Paris vorbeizukommen.