Tirol: 15-Jähriger nach Mopedunfall in Lebensgefahr

Bei einem Mopedunfall in Kirchbichl (Tirol) wurde gestern Nacht ein 15-jähriger Jugendlicher lebensbedrohlich verletzt. Gemeinsam mit einer Beifahrerin war der Jugendliche am Moped auf der Lofererstraße in Richtung Wörgl unterwegs.

