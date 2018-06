Konzert mit „Tsunami-Geigen“ in Minoritenkirche

Ein Konzert mit ungewöhnlichen Instrumenten findet heute Abend in der Minoritenkirche statt: Gespielt wird auf Geigen aus Holz, das nach dem Tsunami 2011 in Japan angeschwemmt wurde. Die Einnahmen gehen an Überlebende.

