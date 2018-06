Vorschlag „radikaler“ als angekündigt

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat am Samstag die Ausweitung des Höchstarbeitszeitgrenzen verteidigt. Vieles, was in der ÖVP-FPÖ-Initiative steht, baue auf Betriebsvereinbarungen und Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern auf, so die Ministerin. Kritik übte sie an der Gewerkschaft, weil diese nur verunsichere. Für den Arbeitsrechtler Martin Risak ist der jetzige Entwurf allerdings „radikaler“ als das, was im Regierungsprogramm steht.

