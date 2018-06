Tote in türkischem Wahlkampf: 19 Festnahmen

Nach dem gewaltsamen Tod von vier Menschen im türkischen Wahlkampf sind 19 Menschen festgenommen worden, darunter ein Kandidat der prokurdischen Oppositionspartei HDP. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu heute. Schon am Vortag hatte die Staatsanwaltschaft nach Angaben des türkischen Staatssenders TRT die Festnahme von drei Verdächtigen angeordnet.

Bei einer Schießerei zwischen Anhängern der HDP und der regierenden Partei AKP war im mehrheitlich kurdischen Distrikt Suruc in der Provinz Sanliurfa am Donnerstag auch ein Bruder des AKP-Abgeordneten Ibrahim Halil Yildiz getötet worden. In der Türkei werden am 24. Juni der Präsident und ein neues Parlament gewählt.

Gegenseitige Vorwürfe

Der Vorfall hatte die Spannungen zwischen AKP und HDP eskalieren lassen. Vertreter beider Parteien werfen sich gegenseitig Provokation und Lügen vor. Staatspräsident und AKP-Chef Recep Tayyip Erdogan machte die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die HDP für die Tat verantwortlich. HDP-Abgeordnete wiederum beschuldigten die AKP-Regierung, „direkt verantwortlich“ zu sein.

Erdogan wirft der HDP vor, der verlängerte Arm der PKK zu sein. Die HDP - zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament - weist das zurück.