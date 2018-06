Paragleiterin stürzte in Hallstätter See

Aufmerksame Wasserretter haben heute in Hallstatt einer verunglückten Paragleiterin das Leben gerettet. Die Frau war mit ihrem Gleitschirm in den Hallstätter See gestürzt und erlitt dabei schwere Verletzungen.

