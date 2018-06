Rapper Rich the Kid nach Raubüberfall im Krankenhaus

Der amerikanische Rapper Rich the Kid liegt nach einem Raubüberfall im Krankenhaus. Einbrecher griffen den Musiker gestern in der Wohnung seiner Freundin in Los Angeles an, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten.

Rich the Kid habe leichte Verletzungen davongetragen. Die Kriminellen hätten Bargeld gestohlen; Festnahmen gebe es noch nicht. In dem Fotonetzwerk Instagram veröffentlichte der Künstler ein Bild, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt.