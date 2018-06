Russischer Stardirigent Roschdestwenski gestorben

Der russische Stardirigent Gennadi Roschdestwenski ist mit 87 Jahren in seiner Heimatstadt Moskau gestorben. Das bestätigte heute das Moskauer Tschaikowski-Konservatorium, wo er zuletzt arbeitete. In den 1980er Jahren fungierte er auch als Chefdirigent der Wiener Symphoniker.

Medienberichten zufolge soll er in der Früh nach langer Krankheit verschieden sein. Roschdestwenski, ein in Europa, Amerika und Asien gleichermaßen gefragter Künstler, 1931 in Moskau geboren, wurde als Dirigent vor allem für seine witzig-unprätentiöse Intelligenz, seinen hervorragenden Klangsinn sowie die animierende und eigenwillige Schlagtechnik bekannt.

Er gab gerne den Ton an, denn Musik - vor allem die zeitgenössische - sei sein „Lebenselixier“, hieß es. Es war für ihn kennzeichnend, kein Podest zu benutzen, weil er mit den Musikern auf gleicher Ebene stehen wollte.