Fußball-WM: Frankreich müht sich zu Auftaktsieg

Mitfavorit Frankreich hat heute bei der Fußball-WM in Russland sein Auftaktspiel in Gruppe C gegen Australien mit Mühe mit 2:1 gewonnen. Vor 41.300 Zuschauern in Kasan schossen nach einer torlosen ersten Hälfte, in der Australien den Franzosen gut Paroli bot, Antoine Griezmann und Paul Pogba die entscheidenden Treffer. Der Sieg für die ideenlosen „Les Bleus“ war jedoch hart erarbeitet. Erstmals in der WM-Geschichte wurde dabei auch ein Tor nach einem Videobeweis gegeben.

