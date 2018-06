Kunsthochschule in Glasgow zum zweiten Mal ausgebrannt

Rauchwolken über Glasgow und eine schottische Ikone in Flammen: Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ist das historische Gebäude der Kunsthochschule in Glasgow durch einen Großbrand schwer beschädigt worden. Das 2014 schon einmal ausgebrannte Gebäude der renommierten Glasgow School of Art geriet in der Nacht auf heute erneut in Brand.

„Viel schlimmer“ als 2014