Taxi fuhr in Menschenmenge in Moskau - Verletzte

In der russischen Hauptstadt Moskau ist heute ein Taxi in eine Menschenmenge gerast. Dabei seien acht Menschen verletzt worden, berichten russische Medien. Keines der Opfer, darunter zwei Mexikaner, schwebe in Lebensgefahr. Der Lenker des Fahrzeugs wurde festgenommen.

Reuters/

Nach Angaben des Taxifahrers handelte es sich um einen Unfall. Das sagte er nach Angaben der Behörden bei der Befragung. Auch nach Angaben der Polizei dürfte der Lenker offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Fahrer hat laut Polizeiangaben einen kirgisischen Führerschein.

Ein Video des Unfalls zeigt laut Agenturberichten, dass der völlig schwarz gekleidete Fahrer nach dem Unfall das Fahrzeug verlassen hat und umgehend weglief. Umstehende Passanten liefen ihm daraufhin nach. Das Taxi soll vor dem Auffahren auf dem Gehsteig beschleunigt haben und nur durch ein Verkehrsschild gestoppt worden sein.