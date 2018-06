Tennis: Federer ist wieder die Nummer eins

Gleich bei seinem ersten Turnier nach zweieinhalb Monaten Pause hat Rogerer Federer die Führung in der Weltrangliste zurückerobert. Der 36-jährige Schweizer setzte sich heute in einem knappen Duell gegen den Australier Nick Kyrgios in drei Sätzen durch und löste mit seinem erstmaligen Einzug ins Stuttgart-Finale Rafael Nadal wieder an der Spitze des ATP-Rankings ab.

„Es ist ein weiteres Finale für mich, das ist großartig. Und es ist großartig, dass ich wieder die Nummer eins bin“, freute sich Federer.

