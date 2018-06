Fußball-WM: Dänemark kauft Peru die Schneid ab

Dänemark hat heute bei der Fußball-WM in Russland in der Gruppe C das Auftaktduell mit Peru 1:0 gewonnen. Zum Matchwinner für die Dänen wurde in Saransk Yussuf Poulsen, der nach einem Konter eiskalt den entscheidenden Treffer erzielte.

Das Ergebnis war für die spielstarken Peruaner, die das Match dominierten, jedoch im Abschluss ihre Schwäche hatten, sehr bitter. So vergab Christian Cueva auch einen Elfmeter. Für Dänemark zeichnete sich immer wieder Torhüter Kasper Schmeichel aus.

Mehr dazu in sport.ORF.at