CDU-Vizevorsitzende stützen Merkel im Konflikt mit CSU

Die beiden einflussreichsten CDU-Stellvertreter stützen den Kurs der Vorsitzenden Angela Merkel in der Auseinandersetzung mit der CSU.

Armin Laschet, zugleich Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (F.A.S.) laut Vorabbericht, man habe schon viele Zugeständnisse gemacht und könne viele Kompromisse schließen. Der europäische Geist aber „gehört zur Seele der CDU. Die werden wir nicht verkaufen.“

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagte dem Blatt: "Der Vorschlag von Angela Merkel ist vernünftig, und diese zwei Wochen zu nutzen, ist für niemanden eine Zumutung. Die Einheit der Union von CDU und CSU sei die Grundlage einer stabilen Regierung in Deutschland und für die Handlungsfähigkeit in Europa. „Blickt man in die Welt, brauchen wir zwingend diese Handlungsfähigkeit“, so Bouffier.